VIDEO/ I COMMERCIANTI: "TERAMO NON E' UNA CITTA' SICURA", NEGOZI AL COLLASSO, IN ARRIVO ALTRE CHIUSURE, MERCOLEDI CONFRONTO CON IL COMUNE E L'ASSESSORE FILIPPONI

Continuano a ripetersi le chiusure di negozi per il centro storico con cadenza quasi mensile. Ora è la volta di "Dop" che il 28 Febbraio calerà definitivamente le saracinesche della propria attività di abbigliamento lungo Corso San Giorgio proprio dinanzi alle impalcature. Cinzia che ha ricevuto qualche giorno fa la lettera di licenziamento dopo 10 anni di glorioso lavoro, ci racconta la città che vede e che vive e dice: "Teramo non è una città sicura, chi dice il contrario, vede un'altra realtà".

Mercoledi prossimo ci sarà un duro confronto con l'amministrazione e con l'assessore Filipponi durante il quale saranno chiesti impegni certi ed immediati, perchè il commercio è alla "canna del gas". Sul tavolo del confronto: ridurre il costo degli stalli blu del 50%,, bus navetta tutto l'anno da e per il parcheggio San Francesco. Questo tanto per incominicare. I costi dovranno essere sostenuti dal Comune che, dopo aver dato milioni per lo stadio Bonolis e per risarcire Sotto Sopra si accollerà anche quelli della crisi del commercio, senza se e senza ma...ci dicono i titolari dei negozi e i responsabili del Consorzio. Ne sapremo di più la prossima settimana.