SI UCCIDE A 50 ANNI E LASCIA UNA LETTERA: «SCUSATEMI»

Si è ucciso lasciando una lettera di scuse ai familiari. Ava 50 anni e viveva a Martinsicuro, Niulla, però, fino ad oggi lasciava intuire un disagio così grande. Il suicidio, stando alle ricostruzioni dei Carabinieri, risalirebbe alle prime ore del mattino. A trovare il corpo dell'uomo è stato uno dei familiari, che ha avvertito i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.





SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.