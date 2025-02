ROSETO DEGLI ABRUZZI DIGITALIZZA I SUOI CIMITERI, AL VIA IL CENSIMENTO E LA MAPPATURA DELLE SEPOLTURE

Non solo i lavori da 800mila euro che permetteranno di creare nuovi loculi e gli interventi di manutenzione ordinaria per dare il giusto decoro ai luoghi sacri dedicati al ricordo dei nostri cari. L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi punta anche sulla tecnologia per fornire nuovi e utili servizi cimiteriali ai cittadini. Non solo i lavori da 800mila euro che permetteranno di creare nuovi loculi e gli interventi di manutenzione ordinaria per dare il giusto decoro ai luoghi sacri dedicati al ricordo dei nostri cari. L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi punta anche sulla tecnologia per fornire nuovi e utili servizi cimiteriali ai cittadini.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, infatti, ha avviato un importante progetto di censimento e digitalizzazione dei suoi quattro cimiteri: Campo a Mare, Montepagano, Cologna Paese e Cologna Spiaggia. L’intervento, che sarà completato entro circa un mese, prevede il censimento e la geolocalizzazione di oltre 15.000 sepolture, creando un archivio digitale aggiornato e facilmente consultabile.

Grazie a questa operazione, il Comune si doterà per la prima volta di un catasto cimiteriale digitale, superando definitivamente la gestione cartacea. L’introduzione di un software dedicato alla gestione cimiteriale consentirà inoltre un controllo più strutturato e trasparente delle concessioni, semplificando le procedure e garantendo un monitoraggio più puntuale degli spazi cimiteriali e delle scadenze.

I cittadini potranno accedere a un sistema informativo cimiteriale anche da smartphone, che offrirà strumenti innovativi per la ricerca delle sepolture e la gestione dei servizi. L’attivazione e l’utilizzo dell’applicazione “Aldilapp” permetterà di individuare rapidamente le tombe, consultare informazioni storiche e biografiche e, per chi vive lontano o non può recarsi al cimitero per altre ragioni, di far recapitare un fiore o richiedere un servizio di cura della lapide, per mantenere sempre decoroso e curato il luogo di riposo dei propri cari.

Oltre al censimento, il progetto prevede l’installazione di una nuova segnaletica toponomastica in tutte le aree cimiteriali, migliorando l’orientamento per i visitatori e rendendo gli spazi più accessibili.

“Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione del patrimonio cimiteriale di Roseto degli Abruzzi, migliorando la gestione amministrativa, ottimizzando i servizi per la comunità e offrendo nuovi strumenti digitali per la commemorazione e il ricordo dei propri cari – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Stiamo riservando grande attenzione ai cimiteri del nostro territorio, non solo attraverso importanti lavori pubblici e interventi sul decoro, ma anche tramite una modernizzazione profonda che coinvolge diversi aspetti. Si tratta di luoghi fondamentali per la nostra comunità, non solo perché preservano la memoria dei nostri cari ma anche perché ci permettono di tenere vivo il profondo legame con essi”.

“Nell’ambito dei finanziamenti dedicati alla Transizione Digitale che stiamo mettendo a terra in questi anni abbiamo voluto dedicare particolare importanza anche all’innovazione dei nostri cimiteri – aggiunge l’Assessore alla Transizione Digitale Francesco Luciani – Il nostro obiettivo, grazie alle somme cospicue intercettate dalla nostra Amministrazione, è rendere i servizi forniti dal Comune di Roseto sempre più efficienti e soprattutto vicini alle esigenze dei nostri cittadini. Il processo di digitalizzazione che stiamo portando avanti ci permetterà di affrontare con maggiore sicurezza le sfide del futuro”.