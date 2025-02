LUNGOFIUME TRASFORMATO IN DISCARICA, PARTONO LE DENUNCE

I volontari dell’ Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali odv ets durante un servizio di perlustrazione e di controllo del territorio , ha riscontrato che in sp1 di fronte l ‘azienda denominata p70 ,lato fiume Tronto del territorio di Controguerra (Te) , sono stati sversati rifiuti di vario genere tra cui materiale edile ,plastiche varie, pneumatici, rifiuti organici, materassi ,divani, elettrodomestici e in ingente quantita’ lastre e serbatoi in eternit.



Codesta Associazione aveva gia’ segnalato la situazione all ‘amministrazione Comunale, lo scorso 07/12/2024 inviando una pec ,ma la situazione e’ visibilmente peggiorata anche in virtu’ del fatto che rispetto ad allora ,sono state sversate ulteriori unita’ di lastre in eternit, un tempo usato in edilizia e da anni vietato perché contiene un elemento cancerogeno: l’amianto. L’abbandono illecito di rifiuti configura una violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e può comportare sanzioni amministrative e penali, Creando inoltre danni importanti alla salute pubblica e all’ambiente, con conseguente rischio di esposizione, pericoloso per tutti.

Considerata l ‘alta pericolosita’ del ritrovamento e’ stata inviata una segnalazione alle autorita’ competenti corredata da documentazione fotografica ,chiedendo un urgente sopralluogo nella zona con relativa rimozione di detti materiali.



L’abbandono di rifiuti incontrollato in tutta la zona della sp1 e’ evidente agli occhi di tutti ,giornalmente oggetto di abbandono di ogni tipo di rifiuto , anche sul ciglio della strada mettendo a rischio la sicurezza delle persone che transitano in loco. L’Associazione Guardie Eco Ambientali si mette a disposizione con i propri volontari per il controllo del territorio per cercare di fronteggiare questo fenomeno, stipulando protocolli d’intesa con i Comuni .Per tutte le informazioni per diventare volontari e’ possibile contattare il 3515132957 oppure il sito www.guardieecoambientali.com