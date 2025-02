VANDALIZZATA LA MADONNINA DEL MARE, DA 66 ANNI PROTEGGE ALBA



Solo un anno fa, sulla statua della Madonna dei pescatori, che da sempre accoglie i fedeli all'inizio del lungomare di Alba Adriatica, s'era scatenata una polemica, anzi: due. La prima, perché era stata spostata dalla sua nicchia originaria e sistemata in una nuova nicchia, fin troppo moderna secondo alcuni. La seconda, perché qualcuno sosteneva che non fosse la stessa statua, essendo stata colorata. Al fatto, avevamo dedicato un servizio (GUARDALO QUI). Oggi, la statjua torna agli onori della cronaca, perché alcune fedeli, che sono solite al mattino tributarle un pensierio di preghiera, non l'hanno trovata. Non c'è. Qualcuno pensava che l'avessero rubata nella notte. Invece no. E' stata danneggiata, E' stata quindi spostata per i restauri, il Comune ha presentato denuncia.