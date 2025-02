"IN MISSIONE PER CONTO DEL DUCE", TRE INCONTRI DELLA CASA DEL POPOLO SULLE CAMICIE NERE ALL'ESTERO

Al via un ciclo di tre incontri organizzato dalla Casa del Popolo sui crimini fascisti. Ciclo che prenderà il via venerdì 14 febbraio e terminerà con l’importante incontro sulle foibe alla presenza dello storico Eric Gobetti il 2 marzo.

IN MISSIONE PER CONTO DEL DUCE

Le camicie nere all'estero. Sfruttamento, oppressione e violenza in nome dell'Italia.

Venerdì 14 febbraio h 19:00 Casa del Popolo Riccardo De Robertis, storico, università di Teramo. Il colonialismo fascista. Storia, memoria, miti.

Sabato 22 febbraio h 18:00 Casa del Popolo Edoardo Molinelli, storico, università per Stranieri di Perugia. "Non solo Guernica": i "volontari" fascisti nella guerra civile spagnola

Domenica 2 marzo h 18:00 Empatia, via Giannina Milli Eric Gobetti, storico freelance e autore di E allora le Foibe? e I carnefici del Duce. Foibe tra storia e memoria.

Un ciclo di tre incontri per chiarire il pericolo del nazionalismo reazionario, le responsabilità del fascismo, l'uso pubblico e politico della storia.

Approfondiremo il comportamento tenuto dai nostri connazionali fascisti nei paesi dove l'Italia di Mussolini ha dato mostra della sua più intima e reale identità. Gas tossici e armi chimiche, campi di concentramento ed internamento, uccisioni sommarie e crimini efferati, sono solo alcune delle questioni che affronteremo, per raccontare la storia liberandola dalla sua narrazione politica e pubblica.