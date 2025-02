TROVATO SENZA VITA IN CASA, MORTO DA ALMENO 24 ORE



L'hanno trovato senza vita, nella sua abitazione di via Ranalli, a Nepezzano. Aveva 80 anni ed era morto probabilmente da più di 24 ore, quando è stato trovato. L'automedica del 118, arrivata sul posto con una pattuglia della Polizia, non ha potuto far altro che constatare la situazione.