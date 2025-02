OGGI GLI ARROSTICINI SBARCANO AL SEI NAZIONI DI RUGBY

Arrowsticino, il primo take-away con i più noti prodotti abruzzesi, quest’anno sarà presente al Terzo Tempo Village targato Peroni Nastro Azzurro, organizzato come di consueto in occasione delle partite del Sei Nazioni di rugby che si giocano presso lo stadio Olimpico di Roma. Grazie a un nuovissimo truck personalizzato per l’occasione, posizionato in prossimità dello Stadio dei Marmi, sarà possibile assaggiare tutte le prelibatezze dello streetfoodrecentemente aperto a Trastevere. Dai classici arrosticini di pecora, rigorosamente cotti alla brace,aiprodotti tipici come il formaggio fritto e le olive all’ascolana. Sarà possibile assaggiare queste specialità in occasione di tutte e tre le partite che l’ItalRugbygiocherà in casa nel corso del torneo. Si inizia sabato 8 febbraio, con Italia-Galles. Il Villaggio aprirà alle 10, e tutti i possessori del biglietto potranno accedere gratuitamente all’area fino alle ore 19:30. Ci ritroveremo insieme, per tifare gli azzurri e soddisfare i palati, anche il 23 febbraio in occasione di Italia-Francia, e il 15 marzo - st.Patrick’ s weekend - per Italia-Irlanda.