GRAVE INCIDENTE TRA DUE AUTO, UNA FUGGE DOPO LO SCONTRO

Incidente, ieri sera, a Villa Lempa, lungo viale Abruzzi. Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito, mentre l'altro conducente si è allontanato ed è ancora da identificare. Una Mazda, per cause ancora da accertare, ha tamponato violentemente una Fiat Punto, spingendola contro il marciapiede. Dopo l'impatto, la stessa Mazda ha proseguito la sua corsa per circa 20 metri, finendo contro la recinzione di un cantiere. Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, un 73enne, che è stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza medicalizzata del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo con un politrauma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Mentre gli agenti erano impegnati nei soccorsi all'anziano ferito e nell'assistenza ai sanitari, il conducente della Mazda si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.