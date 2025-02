VIDEO / FEDERICO AGOSTINELLI ENTRA IN FRATELLI D’ITALIA: “UN MOMENTO DI CRESCITA”

“Quella di entrare in un partito, dopo un’importante esperienza civica, è una scelta importante per chi fa politica, segna di certo un momento di crescita”. Il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, entra in Fratelli d’Italia, portando con sé non solo il suo passato da primo cittadino per più mandati, ma soprattutto il suo futuro di impegno. “Ho scelto di entrare in Fdi rispondendo agli inviti che mi venivano dagli esponenti del partito - spiega - perché è un partito che sta governando il Paese con capacità, senza dimenticare i territori e, soprattutto, investendo nella formazione di una futura classe dirigente, che conosca il valore dell impegno e del rapporto costante, vero, diretto coi cittadini”

