VIDEO / DI GIOSIA «PER IL PASSAGGIO DELLE AMBULANZE, MI PREOCCUPA LA NUOVA PISTA CICLABILE», GATTI: «CI VORREBBE IL CORAGGIO DI FERMARE IL PROGETTO E TORNARE INDIETRO»

«Per il passaggio delle ambulanze, mi preoccupano quelle piste ciclabili…». Senza metafore, senza giri di parole, il direttore gentile della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, dice la sua sulle realizzande piste ciclabili in via Po e via De Gasperi, cioè sulle due strade che “portano” all’ospedale, quelle sulle quali le ambulanze corrono verso l’ospedale. Già, l’ospedale: «I cittadini di Teramo, tramite il Consiglio Comunale, hanno deciso che il nuovo ospedale deve nascere a Villa Mosca, quindi speravo che, sulla base di questa scelta, si volessero studiare percorsi preferenziali per le ambulanze, le corsie di emergenza, invece hanno realizzato queste piste ciclabili che, col traffico delle ore di punta, mi preoccupano».

Non è preoccupato, ma è convinto del fatto che questa ciclovia sia un grandissimo errore, il consigliere regionale Paolo Gatti, presidente della commissione regionale sanità, che sottolinea come «...di fronte agli evidenti disagi creati da queste nuove piste ciclabili, il Comune dovrebbe avere il coraggio di ammettere l’errore e tornare indietro sul progetto - dice - ma il coraggio non è tra le caratteristiche di questa amministrazione».