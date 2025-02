VIDEO / «QUESTO PARCHEGGIO E' ABBANDONATO DA "SOLI" 40 ANNI... IL PROBLEMA E' CHE I NOSTRI POLITICI NON VANNO MAI A PIEDI»



«Sono quarant'anni che aspettiamo che questo parcheggio venga finalmente sistemato, quarant'anni di promesse non mantenute, eppure questo è un parcheggio sempre frequentatissimo, nel quale passano le persone che vanno in ospedale, i ragazzi dello scientifico e tanta altra gente». Non è una battaglia personale, quella che sta conducendo il dentista giuliese Valerio Semproni, per la sistemazione - finalmente - del parcheggio di piazza della Croce Rossa, che è letteralmente devastato dalle radici degli alberi. Alberi dai quali, inoltre, cadono a volte rami molto grandi, perché anche quei tronchi avrebbero bisogno di una manutenzione. «Il vero problma... è che nessuno dei nostri politici cammina mai a piedi..»