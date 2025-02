GRAVE DONNA INVESTITA, I RESIDENTI: “COLPA DELL’ILLUMINAZIONE TROPPO BASSA”

Nella serata di oggi lungo la Statale 80 a Colleranesco, in corrispondenza dell’incrocio con Via Filetto, una donna del posto mentre attraversava è stata investita. Molto probabilmente, non ha visto la seconda auto che soproggiungeva. La donna è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale di Teramo, per i gravi traumi riportati, anche se è rimasta sempre cosciente. “Secondo noi cittadini di Collerasco, la causa è la carenza di illuminazione stradale, perché anche su questa strada statale si è perpetrato questo scellerato fenomeno, con la scusa del risparmio energetico, sono state installate delle lampade che generano una luminosità molto carente, inferiore a quella precedente - denuncia l’ingegner Delfino Sbei - a questo punto vogliamo che si proceda a verificare l'attuale illuminazione e vengano attuate tutte le procedure necessarie per ripristinare unl’illuminazione stradale decente”