SCAPPA DOPO L'INCIDENTE: IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Identificato l'uomo alla guida della Matiz e che, dopo aver causato l'incidente, si era dato alla fuga. Si tratta di un 43enne di Maltignano, che si è presentato spontaneamente alla polizia municipale, giustificando il suo allontanamento con il forte stato di confusione in cui si trovava. L'uomo ha riportato solo lievi escoriazioni. Al momento, è stato denunciato, nelle prossime ore si conosceranno i provvedimenti e le accuse. Migliorano le condizioni del 73enne alla guida della Fiat Punto. Nonostante inizialmente le sue ferite fossero apparse gravissime, nelle ore successive la situazione è migliorata. La prognosi è ora di 30 giorni. L'incidente è avvenuto lungo viale Abruzzi, nella frazione di Villa Lempa a Sant'Egidio alla Vibrata. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma sembra che la Matiz abbia tamponato la Fiat Punto, spingendola contro il marciapiede. Dopo l'impatto, l'auto del 43enne ha proseguito la sua corsa per altri 20 metri, finendo contro la recinzione di un cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.