ADDIO A SANTA SPINA, MORTA DI FREDDO: ERA SCOMPARSA A BORDO DELLA SUA VECCHIA FIAT 600

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Maria Santa Spina, 77 anni, scomparsa lunedì scorso e ritrovata senza vita quattro giorni dopo in provincia di Rieti dove era andata in auto. Gremita la chiesa di Madonna del Carmine a Villa Lempa, presenti il sindaco di Sant'Egidio Annunzio Amatucci, con tutta l'amministrazione comunale, la sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. Presenti anche i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri, che avevano partecipato alle ricerche. Il corpo della donna è stato ritrovato giovedì scorso, in una zona impervia nei pressi della provinciale 10, a Leonessa, in provincia di Rieti. La svolta nelle indagini è arrivata quando i carabinieri forestali hanno notato tracce di pneumatici in una strada di montagna innevata e vietata alla circolazione.