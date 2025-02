CASO PADEL / IACHINI REPLICA A D'ALBERTO: «REAZIONE SCOMPOSTA DEL SINDACO, LEGGA LA SENTENZA... IO PROCEDO COL RISARCIMENTO DEI DANNI FATTI A ME... E ALLA CITTA'»

Spiace dover constatare una reazione scomposta da parte del Sindaco della nostra città, certamente conseguenza di un nervosismo dovuto alla sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo il mio ricorso, ha, inequivocabilmente, bocciato le scelte anche del Comune di Teramo, condannato finanche al pagamento delle spese processuali.

In ordine ai profili di merito, è agevole dedurre da una agevole lettura della sentenza, l'evidente illegittimità degli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni appellate, incluso, quindi, il Comune di Teramo.

I danni causati da tali atti sono gravissimi, a fronte degli ingenti mancati introiti che ho subito in ragione dei suddetti atti amministrativi. A tal fine ho già dato mandato ai miei legali di procedere, onde procedere e tutelarmi nelle sedi competenti, così da ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Spiace, altresì, dover constatare che gli atti censurati dal giudice amministrativo hanno danneggiato non soltanto i miei interessi imprenditoriali, quanto soprattutto i cittadini di Teramo che sono stati così privati di un servizio che io volevo e voglio rendere alla città.

Franco Iachini

Amministratore unoco Soleia