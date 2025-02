SCOPERTI GLI AUTORI DEL FURTO DI TRE ANTICHI CANDELIERI





A Torricella Sicura i Carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna per furto aggravato di beni culturali di natura ecclesiastica. I Carabinieri avevano ricevuto una denuncia di furto da parte di un prete del luogo, il quale si era accorto che nella frazione di Abetemozzo di Torricella, tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, qualcuno aveva forzato la porta della casa parrocchiale da dove erano poi stati rubati 3 candelieri di “ambito Abruzzese” in ottone, databili tra la fine del 1800 e l’inizio del secolo scorso. Immediatamente, i Carabinieri di Torricella hanno avviato le indagini coinvolgendo i colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila, che fa parte del comparto specializzato dell’Arma che in Italia si occupa in via esclusiva dei furti d’arte, che ha immediatamente inserito nella “Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente sottratti” la descrizione dei tre candelieri per bloccarne l'eventuale circolazione. I militari di Torricella con una indagine lampo sono giunti all’identificazione dei due autori del furto, che sono stati denunciati e sul conto dei quali sono state avviate le procedure per una misura di prevenzione, essendo gli stessi forestieri. Idue si erano già disfatti dei tre candelieri, sono in corso ulteriori indagini per recuperarli e riportarli nel luogo ove sono stati per oltre un secolo. Nella circostanza si ricorda che acquistare tali beni può portare a subire un procedimento penale.