GUIDA SENZA AVERE LA PATENTE, PROVOCA UN INCIDENTE E RIFIUTA L'ETILOMETRO





Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Nel corso dei vari servizi sono stati complessivamente identificate 129 persone e controllati 68 mezzi. Tre automobilisti s ono risultati positivi all’assunzione di alcool oltre i limiti consentiti dalla norma, tutti sono stati privati della patente di guida. In tale ambito a Basciano i Carabinieri della Stazione di Cellino Attanasio hanno denunciato una persona per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con etilometro per verificare lo stato di ebrezza ,nonché l’uso di stupefacenti e per guida senza patente in quanto revocata dal 2022. L’uomo percorrendo la via Nazionale alla guida di una autovettura, con la moglie, per cause in corso di accertamento si scontrava con un’altra autovettura condotta da una donna. Le due donne ferite sono state trasportate all’ospedale di Teramo dove non versano in pericolo di vita.