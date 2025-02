IL COMITATO DI QUARTIERE DI COLLEPARCO DICE "NO" ALLA CICLOVIA DI VIA PO E VIA DE GASPERI: "IL COMUNE DEVE RIPENSARCI IMMEDIATAMENTE"

Come Comitato di Quartiere Colleparco, esprimiamo il nostro forte disappunto per la scelta dell’amministrazione comunale di installare cordoli nelle arterie principali della città, in particolare su via Po e via De Gasperi, restringendo le corsie di marcia e, nel caso di via De Gasperi, eliminandone addirittura una.

Siamo favorevoli alla mobilità sostenibile e alla realizzazione di corsie ciclabili, ma c’è una differenza sostanziale tra segnalare gli spazi dedicati alle biciclette con colore rosso e micro-dissuasori e stravolgere la viabilità con interventi che penalizzano migliaia di automobilisti.

Eliminare una corsia su via De Gasperi, fondamentale per chi si dirige verso l’Università e il quartiere di Colleparco, significa condannare i cittadini a interminabili code, aggravando il traffico in entrata e in uscita dalla città. Un intervento miope, imposto senza una reale valutazione dell’impatto sulla viabilità.

Ci saremmo aspettati maggiore buonsenso, soprattutto dopo aver constatato con i nostri occhi gli effetti di questa scelta su via Po, storicamente conosciuta come “lo stradone” proprio per la sua ampiezza. Ora, invece, questa arteria è stata sacrificata all’ideologia delle due ruote a tutti i costi, senza considerare le reali esigenze di chi la percorre quotidianamente.

Come Comitato di Quartiere Colleparco, ci opponiamo fermamente a questa decisione e chiediamo all’amministrazione un ripensamento immediato. Non è troppo tardi per adottare soluzioni più equilibrate, che tutelino sia la mobilità sostenibile sia il diritto dei cittadini a una viabilità scorrevole ed efficiente.

Confidiamo nel dialogo e nel buon senso, ma siamo pronti a far sentire la nostra voce con ogni mezzo possibile.

Comitato di Quartiere Colleparco