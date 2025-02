ABRUZZO IN FESTA, 10ELOTTO FA VINCERE 250 MILA EURO A FRANCAVILLA

Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 7 febbraio, come riporta Agipronews, da segnalare un 9 Oro da 250mila euro realizzato a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, la vincita più alta del 2025. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro, per un totale di oltre 447 milioni di euro da inizio 2025.