VIDEO / NUOVO DELFICO - ANTONETTI: «TRA LE SUPERCAZZOLE DI D'ANGELO, I SILENZI DI D'ALBERTO SI SCOPRE CHE I LAVORI SONO COMINCIATI SENZA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE...»

Silenzio assordante sul Delfico. Silenzio da Comune e Provincia. Il consigliere comunale di Forza Italia, Carlo Antonetti, che aveva presentato un esposto sui lavori del nuovo Delfico alla Cona, tuona contro l’atteggiamento delle istituzioni, sui tempi e sui modi del progetto e sulle mancate condivisioni. A quell’esposto, con richiesta di documenti al Comune, il Comune risponde: “… trattandosi di permesso di costruzione, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale”.

«Come era purtroppo previsto e prevedibile sulla vicenda Delfico è sceso un silenzio assordante. Nulla è più dato sapere da Provincia e Comune. E’ così mentre Teramo e i teramani continuano a ricevere danni e schiaffi in faccia da una pessima e sprezzanteAmministrazione (folli cordoli in via Po, mancata ricostruzione pubblica, immobilismo totale, desertificazione e abbandono, anche di negozi, del centro storico, e tanto altro) la Città deve scoprire che quello che da ormai quattro mesi il Presidente della Provincia e il Sindaco di Teramo ci stanno raccontando, promettendo e annunciando su una vicenda strategica sotto il profilo urbanistico, storico, culturale e di identità cittadina, sono delle colossali e pericolose “supercazzole” e prese in giro! - accusa Antonetti - come tutti ricorderanno il 3 gennaio 2025 del tutto a sorpresa e in stile Conte Mascetti del film “Amici miei”, senza condivisione e addirittura contro la volontà dell’intera città, il Presidente della Provincia di Teramo ha annunciato urbi et orbi l’inizio dei lavori nell’area esterna dell’edificio scolastico “C. Forti” di Teramo” sito nel quartiere Conaperla realizzazione di parte della Scuola jolly per il Convitto Nazionale Delfico su detta area o similari, confermata qualche giorno dopo con una inserzione di due pagine a pagamento su un quotidiano abruzzese. L’8 gennaio 2025 nella mia qualità di consigliere comunale ho inoltrato al Comandante dei Vigili Urbani, al Dirigente dell’Area 7 del Comune di Teramo e al Direttore del Genio Civile di verificare la regolarità dei lavori formalmente e in base alla tabella esposta nel cantiere detti lavori definiti … “Intervento di manutenzione ordinaria per la riqualificazione del campo di basket esterno..”ed effettuare,laddove necessario, le opportune attività di verifica e/o di controllo previste a tal uopo dalla legge. In data 8.1.25 il Genio Civilemi ha comunicato che: “ si comunica assenza di istanze relative ad interventi riconducibili a quanto in oggetto.” In data 16.1.25 il Dirigente dell’Area 7 del Comune mi ha comunicato che: - “ ….al momento del sopralluogo (14.1.25) non era pervenuta a questo Ufficio alcuna comunicazione e/o richieste di autorizzazioni e/o di concessioni” - - “in data 15.1.25….. è stata depositata tramite il portale Suap ….. Comunicazione inizio lavori nella quale si denuncia un intervento in corso di esecuzione di manutenzione straordinaria di riqualificazione del campo di basket esterno…” - “in merito alla realizzazione dello stabile per il Convito Nazionale Delfico è stata presentata richiesta di permesso a costruire prot. 2727 del 14.1.2025 depositata presso il Suap Citta di Teramo in data 31.12.24avente ad oggetto “m.u.s.p….. per far fronte all’emergenza relativa al sequestro…” - “Si precisa che detta istanza sarà soggetta a valutazioni tecniche da parte degli Uffici e che la stessa, trattandosi di premesso di costruire in deroga, … dovrà ESSERE SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.”……… - “Si aggiunge da ultimo che in data 5.1.24 risulta pervenuto …. ulteriore istanza di permesso di costruire, sempre in deroga, sull’area di pertinenza della Scuola D’Alessandro” Ovviamente a causa del ritardo dell’intervento la stato di luoghi che hanno trovato i vigili urbani non tiene conto di tutto ciò che era stato realizzato nel sottosuolo ..!



Alla luce di quanto riferito dagli Uffici comunali è, dunque, incontrovertibile e al tempo stesso assai curioso e singolare che la Provincia depositi al Suap la comunicazione di inizio dei lavori di manutenzione, questa volta, straordinaria del campo di basket e la richiesta di permesso a costruire le opere Musp datata 31.12.2014 (non è dato sapere se il relativo provvedimento è stato pubblicato e protocollato e se si quando….) soltanto e proprio il 14 gennaio 2025, cioè nel giorno dell’accesso dei Vigili e del Sue al cantiere……! Aciò deve aggiungersi che in data 31.12.2024 la Provincia oltre alla Determina per i lavoridi ordinaria manutenzione del campo di basket ha incredibilmente adottato sempre in detta data anche quella relativa al più ampio e corposo progetto dei Musp da realizzare sul medesimo sito! Come si potrà giustificare questo “strano” utilizzo dei soldi pubblici per degli interventi che appaiono incompatibili e autorizzati lo stesso giorno? Quindi, in estrema sintesi, il Presidente della Provincia ha annunciato in pompa magna il 3 gennaio 2025 a tutta la cittadinanza e a tutta la Regione, anche a mezzo di pagine di giornale a pagamento,con tanto di tempi di consegna dell’opera, il progetto dei Musp per il Convitto modulare, ripeto non voluta dalla Città, e ha iniziato i lavori al “Forti” della Cona,non solo:

- senza aver presentatoal Comune di Teramo, se non dopo l’accesso del Sue e dei Vigili in data 14 gennaio 2025, alcuna autorizzazione o concessione o richiesta di permesso di costruire e indicando nella determina lavori diversi (ordinaria manutenzione del campo di Basket..) da quelli che eseguiva; ma addirittura

- senza che fosse iniziata la necessaria istruttoria da parte degli enti competenti

- non dichiarando che per l’approvazione del progetto presentato è necessaria l’approvazione del Consiglio comunale….!

Dunque, in parole povere.. non aveva niente in mano e ha bluffato! Alla luce di tale grave comportamento dove e quando si realizzeranno i Musp e il cd Convitto modulare?Come e quando si risolverà l’emergenza Delfico?Che fine farà il Delfico? Si rimane sconcertati e allibiti da tale e tanta arroganza, superficialità, spregiudicatezza e mancanza di trasparenza! Come e con quale faccia si possono prendere così in giro i cittadini, gli studenti e le loro famiglie i professori e i dirigenti scolastici di una città? Come può essere possibile che un alto rappresentante delle Istituzioni pubbliche possa impunemente comportarsi così? Ma l’assoluta gravità della questione è ingigantita dalla totale assenza di un’altra importante e decisiva massima istituzione del territorio: il Sindaco di Teramo! Ma vive ancora a Teramo o si è trasferito in altra località? Svolge ancora le sue funzioni o è in ferie perenni..! Abbiamo ancora un Sindaco della Città? C’è da dire in proposito che il Sindaco sicuramente si distingue e si eleva per i suoi forti silenzi e per i suoi strafalcioni che continuano a causare danni incalcolabili alla nostra città, salvo poi ogni tanto emettere un tenue vagito accorgendosi dopo sette aniche i commercianti del centro storico vanno aiutati e che, del tutto giustamente, la Sovrintendenza deve fornire per iscritto spiegazioni in ordine ai ritardi dei lavori di Madonna delle Grazie..! Bene! Il Sindaco quando scriveràal Suo Presidente della Provincia, che lo appoggia politicamente in Comune e in maggioranza!,una bella lettera di sollecito, di spiegazione e di diffida sul Delfico e sui lavori al Forti? Il Sindaco quando si “autoinvierà” una bella lettera di sollecito, di richiestadispiegazione e di diffida sulla individuazione di un sito in centro storico per l’emergenza Delfico, sulla mancata ricostruzione della Casa comunale, del museo archeologico, delle scuole, della gravi questioni dei parcheggi, dei cordoli in via Po e della sicurezza? Certo si creerebbe un bel problema in quanto non saprebbe fornire alcuna risposta concreta se non i soliti “vedremo, faremo, abbiamo iniziato interlocuzioni…”. La triste verità è che questi due personaggi, che in realtà vanno d’amore e d’accordo, stanno mal utilizzando e spendendo gli ingenti fondi pubblici a disposizione distruggendo la nostra bellissima città, il senso di appartenenza, di identità e di orgoglio dei cittadini e la gioia di viverci. Rivolgo un accorato appello ai cittadini: troviamogli al più presto un altro lavoro!!! Teramo e i teramani hanno estrema urgenza e necessità di riacquistare dignità, intraprendenza, fiducia nella politica e voglia di costruire insieme una Città migliore».