ROSANNA DE ANTONIIS NOMINATA COORDINATRICE COMUNALE DI FRATELLI D'ITALIE

Diventa, per acclamazione, coordinatrice comunale di FdI a Castel Castagna Rosanna De Antoniis. “Ringrazio quanti mi hanno voluta e sostenuta in questo nuovo incarico che svolgerò con l’impegno e la professionalità che mi appartengono ascoltando i bisogni e le necessità del territorio pietre miliari del mio impegno politico. Ringrazio la mia amministrazione una squadra straordinaria che non mi fa mancare mai il proprio sostegno, i miei cittadini che mi danno l’orgoglio di rappresentarli, la coordinatrice provinciale nonché consigliera regionale Marilena Rossi, il consigliere Paolo Gatti, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il coordinatore regionale Etel Sigismondi.