CAMPLI ALLA BIT COI PERCORSI DEL GIUBILEO... E L'INDULGENZA DELLA SCALA SANTA

Grande interesse alla prestigiosa vetrina della Borsa Internazionale del Turismo, Bit Milano 2025, per la proposta di turismo inclusivo e accessibile presentata dal borgo farnese in occasione dell'Anno Santo.

Il Santuario della Scala Santa è, infatti, santuario giubilare per l'anno 2025, dove i pellegrini potranno ottenere l'indulgenza plenaria.



Campli si prepara ad accogliere il Giubileo 2025 con un progetto ambizioso che rende la città ancora più inclusiva e accessibile.

Il Comune ha avviato una serie di interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento della fruizione dei principali siti culturali, artistici e degli spazi pubblici da parte di persone con disabilità, promuovendo così un turismo realmente accessibile.



Le tante iniziative in programma sono state presentate negli Interventi del sindaco Federico Agostinelli, dell'assessore al Turismo Melissa Galli, del delegato alla valorizzazione della Montagna Pietro Adriani, del presidente del Consiglio Comunale Agostino Rapini, del rettore del Santuario della Scala Santa padre Jan Folkert e del presidente del Bim di Teramo Marco Di Nicola. Intervenuto anche il presidente di Assoturismo Abruzzo, Gianluca Grimi, che ha sottolineato l'importanza di sviluppare modelli di accoglienza diffusa sul territorio per i visitatori del Giubileo.



"Siamo per l'undicesimo anno presenti alla Bit – dichiara il Sindaco Federico Agostinelli – per presentare il nostro modello di accoglienza per tutti, basato su un patrimonio storico e naturalistico pienamente fruibile. Il Giubileo rappresenta un'occasione unica per rafforzare il nostro impegno a favore di un turismo inclusivo, che valorizzi le abilità di ogni visitatore e renda il nostro borgo un luogo aperto e accessibile. Un ringraziamento alla Regione Abruzzo per averci ospitato nel suo stand".



Tra i principali interventi l'abbattimento delle barriere architettoniche nei siti storici, con l’installazione di sistemi di realtà virtuale e dispositivi multimediali per consentire la fruizione di luoghi come la Scala Santa e la Cripta della Cattedrale di Santa Maria in Platea.

Percorsi tattili e in braille per ipovedenti e non vedenti miglioreranno l’accessibilità informativa nei punti di maggiore interesse. Inoltre, attrezzature innovative per l’accessibilità nella natura, come joelette, ideali per percorrere i sentieri di montagna in totale sicurezza, e aree ricreative con arredi e giochi inclusivi, tra cui l'imminente apertura di un Parco Avventura.



Durante tutti i giovedì dell’anno 2025, il Rettore del Santuario della Scala Santa Padre Jan Folkert e il personale dell’Ufficio Turistico, si preparano all’accoglienza di visitatori e pellegrini. La giornata giubilare inizia alle 9 del mattino con la funzione religiosa nella Chiesa di San Paolo e prosegue con l’adorazione eucaristica che si conclude con la santa messa alle 17:30.

In programma visite guidate gratuite dedicate al Santuario della Scala Santa anche con una catechesi sul giubileo e l’indulgenza plenaria.