LA POLIZIA RICORDA IL QUESTORE PALATUCCI

Nella mattinata odierna la Questura di Teramo, alle ore 10.30, in località Villa Mosca di questo capoluogo nella via a lui intitolata, ha organizzato una breve cerimonia commemorativa in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto nel campo di concentramento di Dachau, medaglia d’oro al merito civile per aver salvato dal genocidio molti ebrei ed italiani

Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia, vi è stata la deposizione di un omaggio floreale da parte del Vice Prefetto Vicario di Teramo dott. Alberto Di Gaetano, e un momento di preghiera, officiata dal Vescovo della diocesi di Teramo – Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, che ha concluso la cerimonia con la benedizione.

Alla presente si allegato le immagini dell’iniziativa commemorativa.