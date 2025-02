CICLOVIA, TERAMO VIVI CITTA' PRESENTA UNA DENUNCIA ALLA POLIZIA STRADALE

Venerdi scorso Marcello Olivieri presidente di Teramo Vivi Città, ha inviato una denuncia alla Polizia Stradale per la nuova pista ciclabile. La ciclovia, così com'è, pone molti dubbi per la sicurezza del transito di ambulanze in emergenza e altri mezzi di soccorso.

Lungo la ciclabile sono stati riscontrati numerosi punti critici, con ostacoli che potrebbero mettere in pericolo anche gli stessi ciclisti.

Inoltre questa mattina è stato inviato un ulteriore esposto alla Polizia Locale perché nell'area cantiere, nel tratto tra la fine di ponte San Gabriele fino al supermercato Lidl, manca un corridoio in sicurezza per i pedoni, come stabilisce l'articolo 40 comma 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

"La nuova pista ciclabile presenta molti pericoli anche per i ciclisti. In alcuni tratti ci sono insidie molto pericolose. Con la denuncia, tra le altre cose, si cerca di tutelare anche gli utenti della stessa ciclovia", afferma Marcello Olivieri presidente di T.V.C.