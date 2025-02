ISCRIZIONI / DATI ANCORA PARZIALI, MA IL DELFICO E' UN PICCOLO MIRACOLO: NESSUN TRACOLLO DELLE ISCRIZIONI, CONFERME PER EINSTEIN, DI POPPA - ROZZI E MILLI, NOVITA' PER PASCAL COMI FORTI



I dati non sono definitivi, perché le iscrizioni on line si chiuderanno a mezzanotte, e poi ci sarà ancora qualche verifica da fare e da raccogliere le iscrizioni direttanente in segreteria, ma un primo bilancio delle iscrizioni alle superiori del prossimo anno lo si può già tentare. Ed è un bilancio, per quello che riguarda il capitolo “Delfico” che sa di miracoloso. In molti, infatti, in questi mesi, dalla chiusura del palazzo di piazza Dante per l’arcinoto sequestro, avevano temuto e pronosticato un tracollo delle iscrizioni, nella certezza che l’allontanamento dal centro avrebbe demotivato molte famiglie e anche alla luce del fatto che, quest’anno, il calo demografico dei tredicenni è sensibile, rispetto all’anno scorso. E invece no. Il Delfico si sposta, ma c’è. A cominciare dal Convitto che - ed è un’ottima notizia - riesce a mantenere tutto l’organico del personale, formando due classi dello Scientifico e una del Coreutico, che sono certo meno delle cinque prime dell’anno scorso, ma viste le premesse è da considerare un piccolo miracolo. Come miracolosa è la situazione dell’altra Scuola sfrattata da piazza Dante, il liceo Classico Melchiorre Delfico: «Siamo in attesa di sapere se riusciremo a fare la terza prima, ma due sono sicure, ed è una buonissima notizia - spiega la Preside Letizia Fatigati - mentre per quel che riguarda l’Europeo, servirebbero almeno altre quattro iscrizioni, ma vedremo nelle prossime ore». Al Delfico è collegato l’Artistico Montauti, che avrà due prime, mentre una la conferma il Coreutico. La Preside Fatigati governa anche il Pascal - Comi - Forti, che non nasconde la soddisfazione per i risultati: «Avremo per la prima volta una prima tutta dell’indirizzo Chimica, tre prime per la Meccanica, abbiamo riscontrato molto interesse per l’odontotecnico, bene anche il professionale Manutenzione, mentre faremo due prime sicure per i Geometri ma potrebbero diventare tre e per ragioneria confermiamo i numeri dell’anno scorso»

Bene anche il Milli, che dovrebbe formare otto prime, mentre saranno dieci le prime del Liceo Scientifico “Einstein”, risultato notevolissimo, che compensa le dieci quinte uscite quest’anno, con un surplus di iscrizioni allo sportivo, che costrinferà forse la scuola a fare una graduatoria delle ammissioni. Bene anche il DI Poppa - Rozzi, che conferma le iscrizioni dell'anno scorso «Un grande successo - commenla la Preside Caterina Provvisiero - che conferma l'attenzione dei ragazzi per la nostra proposta formativa» Come detto, non si tratta di dati definitivi, perché per quelli, tenuto conto anche delle iscrizioni che per qualche giorno potranno essere raccolte direttamente dalle segreterie, si dovrà attendere ancora qualche giorno, ma il timore che più preoccupava, ovvero il tracollo del Delfico, non c’è stato. Ed è una buona notizia.