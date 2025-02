VIDEO / ECCO TUTTO QUELLO CHE STA PER SUCCEDERE NELLA TERAMO ARCHEOLOGICA...



Sono ripresi, senza proclami o annunci, i lavori nell’area archeologica di Madonna delle Grazie. Da ieri, nella domus, c’è un movimento di operai e mezzi, che si direbbe preparatorio per il montaggio della nuova struttura a specchio (con l’effetto di quella di Largo San Matteo), che fino ad oggi non è stata montata - come spiega la Soprintendente Cristina Collettini nella nostra intervista - solo per una concausa di situazioni sfavorevoli. Tutto procede, invece, per i lavori della piazza sospesa sugli scavi di piazza Sant’Anna, mentre sul Santuario di Madonna delle Grazie è iniziato un importante lavoro di restauro e consolidamento. Si sblocca la fase progettuale dell’ex Municipio, mentre dopo più di vent’anni si apre anche il progetto per il tempio preromano della Cona. La soprintendenza non risponde con comunicati e annunci alle accuse di chi la vorrebbe “lenta”, ma lo fa coi fatti.