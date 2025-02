FILMO' UN ORSO COL TELEFONINO, RISCHIA 70MILA EURO DI DANNI

Le associazioni ambientaliste gli chiedono 70mila euro di danni per «…aver creato condizioni di stress ad una mamma orsa e al suo cucciolo…». A finire sotto processo, con l’accusa di maltrattamento di animali, è un 62enne di Rivisondoli, che nel centro di Roccaraso, a giugno del 2023, aveva inseguito in auto l’orsa e il cucciolo, solo per filmarli. Quel video, poi, era diventato virale e gli ambientalisti, rilevando lo spavento dei due animali, hanno presentato la denuncia, che dopo minuziose ricostruzioni dei vari passaggi tra telefonini, ha portato all’individuazione del 62enne, poi citato in giudizio. Rischia da 2 a 18 mesi e da 5 a 30mila euro di multa, oltre al megarisarcimento danni chiesto dagli ambientalisti.