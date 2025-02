VIDEO/ MANUELA DIVISI E' LA NUOVA PRESIDENTE DELL'ADSU TERAMO: «TRA LE PRIORITA' LA NUOVA RESIDENZA PER GLI STUDENTI, IL PROGETTO ADSU PRO-TER E MOVETE»

Con il Decreto n°9 di febbraio 2025, del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo Marco Marsilio, è stato nominato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Diritto agli Studi di Teramo che sarà guidato dal dott.ssa Manuela Divisi, succedendo al CDA uscente in carica dal 2020.



Il nuovo CDA è così composto:

Manuela Divisi, quale Presidente;

Ada Branciaroli, quale componente (rappresentante Regione);

Luigi Panaccio, quale componente (rappresentante Regione);

Emilia Musumeci, quale componente (rappresentante Docenti);

Simone Serra, quale componente (rappresentante Studenti);



“Sono onorata di essere stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda Diritto agli Studi dell'Università di Teramo. - dichiara la dott.ssa Manuela Divisi - Già da oggi mi impegno a lavorare con dedizione per promuovere l'accesso all'istruzione e supportare gli studenti nel loro percorso accademico, garantendo un ambiente di studio inclusivo e di alta qualità. Mi prefiggo pertanto di portare al miglior compimento progetti avviati, oltre che a metterne in cantiere di nuovi per sviluppare Teramo come provincia universitaria innovativa.



L’importante incarico arriva in un momento di intensa attività dell’ADSU, che , tra le altre iniziative (come ADSU PRO TER e MOVETE), ha in corso le opere di ristrutturazione dell’ex complesso universitario di viale Crucioli. Insieme al recupero della sede sarà realizzata la nuova residenza universitaria con 215 posti alloggio all’interno di un complesso immobiliare sicuro e sostenibile.



Desidero ringraziare sentitamente per la fiducia accordatami il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Santangelo, l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Umberto D’Annuntiis e il Direttore del dipartimento Enti Locali, Sociale e Cultura della Giunta regionale Paolo Costanzi; nonché il Consiglio di Amministrazione uscente per il prezioso lavoro e l'impegno profuso fino ad oggi”.

LA NUOVA PRESIDENTE MANUELA DIVISI:

Laureata in Giurisprudenza e specializzata con Master di II liv. in “Dirigenza Scolastica” e “Organizzazione delle scuole in contesti multiculturali” è stata Docente di Scuole Primarie e dell’Infanzia di Teramo dal 1989.

É Dirigente Scolastica nell’Anno Scolastico 2014/2015 dell’ IC Gianni Rodari dell’Aquila, dall’A.S. 2015/2016 all’A.S. 2020/2021 dell’IC Corropoli-Colonnella-Controguerra, nell’A.S. 2020/2021 dell’IC di Tortoreto, nell’A.S. 2022/2023 dell’ISS Alessandrini Marino di Teramo e dall’A.S. 2021-2022 ad oggi del Licelo Statale Giannina Milli di Teramo.

È stata inoltre: Membro della Commissione Concorso TFA dell’Università degli Studi di Teramo nel 2022 e nel 2023, Presidente di Commissione Concorso Straordinario Scuola dell’Infanzia nel 2021, Presidente di Commissione Concorso Str