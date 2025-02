CARNEVALE SICURO, SEQUESTRATI NEL TERAMANO 15MILA EURO DI GIOCATTOLI PERICOLOSI

Anche quest’anno, il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Teramo, nell’ambito della costante azione di

controllo economico del territorio, ha dato avvio a specifici controlli nel settore della sicurezza prodotti,

procedendo, fin da subito, al sequestro di circa 2.000 articoli di carnevale risultati tutti non sicuri e pericolosi per

la salute, posti in vendita da un’attività commerciale della provincia teramana e rivolti ai consumatori più piccoli.

A quasi un mese dal giorno dedicato al festeggiamento del carnevale, i militari del Comando Provinciale di

Teramo hanno avviato controlli nel settore della sicurezza prodotti nei confronti di attività

economiche che pongono in vendita articoli di carnevale destinati ai minori di 14 anni e, nello specifico, a

costumi, maschere, gadget e accessori vari, potenzialmente pericolosi se non certificati, essendo questi ritenuti

per legge “giocattoli”.

I militari della Sezione Mobile del citato Nucleo PEF, già nel corso delle prime attività investigative di iniziativa,

hanno rinvenuto presso un esercizio commerciale teramano circa duemila pezzi di articoli di carnevale per

bambini risultati tutti non sicuri e pericolosi per la salute, essendo stati riscontrati che gli stessi erano posti in

vendita in assenza del previsto marchio CE (Marchio di Conformità Europea - garantisce al consumatore la

conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea, che prevedono il suo utilizzo dalla

progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo

smaltimento) nonché delle indicazioni inerenti alle informazioni minime circa le avvertenze, la composizione e

l’eventuale presenza di materiali pericolosi nonché delle indicazioni in lingua italiana, in violazione agli articoli

10 e 14 del D. Lgs. n. 54/2011 (Sicurezza dei giocattoli).

L’inizio delle attività ispettive nello specifico settore si è concluso, pertanto, con il sequestro amministrativo di

articoli di carnevale per bambini per un valore di circa 15.000 euro, con la segnalazione del Rappresentante

Legale alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia di Teramo, nonché

con l’applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L’attività della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione di servizio denominata “Carnevale Sicuro 2025”,

finalizzata al contrasto del commercio di prodotti non conformi e non sicuri che danneggiano il mercato italiano,

a impedire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e alla repressione del fenomeno della

contraffazione, proseguirà per tutto il periodo dei festeggiamenti del carnevale, contribuendo a garantire una

protezione efficace dei consumatori soprattutto nei confronti dei più piccoli.