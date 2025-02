RIUNIONE DI MAGGIORANZA SULLA CICLABILE, I LAVORI VANNO AVANTI...LA STRADA E' QUELLA GIUSTA

Riunione di maggioranza, ieri, on line, per fare il punto su diversi argomenti, tra i quali figurava la questione della ciclovia che tante polemiche sta suscitando in questi giorni. Si è appreso che i lavori continueranno fino alla loro conclusione e che, semmai, aggiustamenti saranno fatti verso la fine. Non ci sarebbero ostacoli al momento a far pensare ad un qualche ripensamento. Si poteva fare così o in un altro modo...chissà. Intanto i lavori procedono a ritmo sostenuto tra denunce di consiglieri di minoranza e dell'associazione Teramo Vivi Città che è tutti i giorni sul pezzo e che ha presentato esposti alla polizia stradale e alla procura. Per nulla preoccupato il Comune va avanti e dello stesso parere sono tutti i componenti della Giunta D'Alberto che hanno deciso di procedere con i lavori. Per oggi è atteso un dettagliato comunicato stampa, che dovrebbe spiegare a tutti i cittadini perché e per come si è arrivati alla realizzazione di questa ciclovia, approvata in consiglio comunale all'unanimità.