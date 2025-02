IL PD INTERVIENE SUI CAMPI DA PADEL, RIPESCANDO RITARDI ANTICHI E RIMISCHIANDO DI TUTTO UN PO’, POI SE LA PRENDE COL CENTRODESTRA E AZIONE

Per un corretto funzionamento delle Istituzioni irrinunciabile è il ruolo dell'opposizione politica che dovrebbe essere portatrice di proposte e azioni alternative a quelle di chi governa. Ciò non accade a Teramo, dove buona parte dell’opposizione è impegnata in modo sporadico e scomposto nel mero tentativo di demolizione e strumentalizzazione dell'operato dell'amministrazione.

Ultimo eclatante esempio della confusione che regna nell'opposizione teramana è l'uscita di alcuni Consiglieri comunali sulla sentenza relativa ai campi di padel. Senza evidentemente aver letto la sentenza, il centro destra si avventura a scrivere di risarcimenti milionari inesistenti e chiede, cosa ridicola, le dimissioni del Primo Cittadino.

Ma non basta. L’opposizione di centro destra teramana è allergica alle decisioni e alle scelte e a fronte di una amministrazione che decide e mette in campo opere e cantieri, sembra avere nostalgia dei tempi passati quando, allora si, tutto era immobile.

Il Consigliere Cozzi si avventura persino in un elenco, assai scarno a dire il vero, di ritardi. Evidentemente ha dimenticato i lavori su Corso San Giorgio che durante l’amministrazione che lo vedeva esponente di spicco dell’allora maggioranza, durarono oltre ogni ragionevole misura, riducendo il Corso principale della città in condizioni indegne per anni. Non è l’unico esempio, naturalmente, potremmo continuare con Piazza Dante sventrata o con lo snodo di Villa Pavone progettato male senza la possibilità di accesso ai pedoni, e così via.

Tra tante mancanze, tre importanti opere nella nostra Città dipendono da scelte della Regione Abruzzo, governata dal centro destra:

1- Ex Manicomio. sarebbe utile che i Consiglieri comunali di centro destra sollecitassero i loro amici di Partito in Regione ad accelerare il ripristino dei fondi Masterplan per il recupero di una struttura fondamentale per il centro storico e non solo.

2- Nuovo Ospedale, sarebbe necessaria una battaglia comune sulla sanità. I Consiglieri di centro destra di Teramo dovrebbero avere a cuore la battaglia sul Dea di secondo livello e sulla realizzazione del nuovo nosocomio portata avanti dal Sindaco D’Alberto e chiedere conto a Regione Abruzzo su quali finanziamenti aggiuntivi può contare l’opera, oltre a quelli accantonati dalla Giunta di centro sinistra.

3- Autostazione di Piazzale San Francesco, realizzata a metà e in buona parte transennata e lasciata a cantiere senza tempi certi sulla fine dei lavori e senza servizi. Ma su questo evidente ritardo della Regione, il centro destra cittadino tace.

Su questi temi , dirimenti per Teramo, i Consiglieri comunali di centro destra sono in silenzio da anni. Preferiscono “la battaglia del cordolo” criticando un’opera che è parte di un progetto più ampio che ridisegnerà l'intera viabilità urbana.

Meraviglia, infine, che al coro politicamente afono del centro destra si unisca il Partito di Azione. Qui la confusione si fa drammatica. Il Partito che siede ai tavoli del Patto per l’Abruzzo, amministra nel centro sinistra alcune città e con il centro destra altre, a Teramo candida alle regionali riconoscibili esponenti della Giunta D’Alberto pur stando all’opposizione, privo evidentemente di qualsiasi capacità di orientamento, critica qualsiasi passo dell’amministrazione, a prescindere. Pensiamo sia arrivato il momento che il maggior Partito del centro sinistra, il PD, consegni una bussola ad Azione, perché capisca che in politica le richieste di sostegno non possono essere accolte solo nei territori in cui Azione esprime il candidato Sindaco.

La Segreteria e il Gruppo consiliare

del Partito Democratico di Teramo