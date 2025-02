«GLOBO CI COSTRINGE A LAVORARE 52 DOMENICHE SU 52... ANCHE IL PAPA DICE CHE E' INGIUSTO» PROCLAMATA GIORNATA DI SCIOPERO



La misura è colma.

Come segreteria Regionale UILTUCS Abruzzo abbiamo provato a intessere relazioni industriali con al società Cosmo Srl, società dela provincia teramana che vende abbigliamento e scarpe con marchio Globo, a seguito del mandato ricevuto dai dipendenti del punto vendita di Avezzano.

Nonostante le diverse richieste d'incontro la società, a parte un primo incontro conoscitivo avvenuto via call, si è sempre negata per l'incontro ufficiale e ni presenza che avrebbe dovuto affrontare diverse problematiche.

I lavoratori dipendenti della società sono esasperati dal lavoro domenicale e dal fatto che sono chiamati a lavorare 52 domeniche su 52, tutte le domeniche dell'anno senza mai poter avere un giorno di riposo da trascorrere con tutta la famiglia.

Anche Papa Francesco ha dichiarato: È' un peccato che si sia smarrito li senso cristiano della domenica illuminata dall'Eucaristia, bisogna recuperare li significato del riposo che ristora l'anima e li corpo'. Dichiarazione che va bene per fedeli e credenti, che è calzante per qualsiasi lavoratore ma rimane un concetto assolutamente sconosciuto per questa società.

La suddetta problematica si unisce alla precarietà della maggior parte di lavoratori, circa il 60 % assunti con società interinali e a scadenza, di modo che nessuno può permettersi di fare grosse recriminazioni pena la perdita del posto di lavoro.

I dipendenti si sono rivolti alla nostra organizzazione sindacale per la risoluzione di queste e altre problematiche ma la società ha fatto subito capire ai dipendenti che non apprezzava questa loro mossa, dapprima il hanno riuniti tutti manifestando palese contrarietà alla loro scelta poi sono arrivate le contestazioni disciplinari a intimidire al fine di ottenere la cancellazione dal sindacato, facendo configurare così anche un condotta antisindacale.

Ala luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale è a comunicare ol stato di agitazione dei lavoratori dipendenti di cosmo s.r.l. che sfocerà in uno sciopero per li giorno 21 febbraio con relativa manifestazione dinanzi ai locali aziendali ai quali tutti gli organi di stampa destinatari della presente sono invitati a partecipare, anche al fine di sensibilizzare gli organi istituzionali, ispettorato nazionale del lavoro compreso.