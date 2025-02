POESIA: “NELLA MIA CITTÀ” DI MASSIMO RIDOLFI

NELLA MIA CITTÀ1

Nella mia città

Bertolt – una città

Fatta paese Bertolt –



Ci deve essere

Stata una guerra

Che ho perduto



Ho perduto una

Qualche guerra

Che non ritrovo



Trovo strade sfondate

Da bombe dal vero

Dall'alto mai cadute



E cantieri –Bertolt

Cantieri di un dopoguerra

Mai preceduto dalla guerra



È una città tutta

Rotta la mia città

Che a vederla



Pure tu, Bertolt

Penseresti a un

Dopo la guerra



E guarderesti

In alto Bertolt

E guarderesti



In alto Bertolt

In cerca

Degli aerei



Ma non troveresti

Quel cielo di sirene

Gridate dalle guerre -



Non si è sentito,Bertolt

Neanche quel fischio

Cadere di una bomba.





1. da “Sette poesie per Bertolt Brecht” di Massimo Ridolfi, inedito, 2025.

Ph. Massimo Ridolfi