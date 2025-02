VIDEO/ AMBULANZA IN CORSA SULLA CICLOVIA, ECCO COSA ACCADE CON I LAVORI...A RISCHIO LA SALUTE DEI CITTADINI MALATI

A mostrare a tutti con prova "pratica" quanto la ciclovia voluta dal Comune possa arrecare danni alla salute dei cittadini ci ha pensato, con un filmato, molto eloquente, un autista di ambulanza della Asl di Teramo: Enzo Diodato trasportando come recita il filmato "Paziente in codice rosso con infarto in corso che deve andare con urgenza in Emodinamica".

Tra i commenti uno rivolto al Sindaco di Teramo che parla di "uno scandalo per il Comune". Il post è stato ripreso da Teramo Vivi Città e da tanti cittadini. E in questo caso è andata bene perchè non c'era molto traffico. Ma sarà sempre così?

A questo proposito ci piace riproporvi la nostra intervista al direttore generale Asl, Maurizio Di Giosia

Per oggi era stata annunciata una comunicazione sulla ciclovia dall'assessore Filipponi che alle 18,33 non si è ancora vista...aspettiamo ancora...siamo certi che non tarderanno i commenti nel momento in cui l'ufficio stampa si "riprodurrà" in qualche spiegazione di "utilità cittadina".