SI LASCIA CADERE DAL QUINTO PIANO E MUORE MEDICO DI 32 ANNI



Era medico e, da medico, sapeva riconoscere la malattia. Sapeva quanto può essere dolorosa e aggressiva. Sapeva quanto può essere difficile combatterla. Lui, Tommaso De Vita, 32enne, lo stava facendo, da quando aveva scoperto quel male che aveva scombinato tutti i suoi piani. Lui, che si stava specializzando in ginecologia, costretto a passare ore in ospedale non da medico ma da paziente. Anche ieri, è andato in ospedale per le terapie oncologiche, ma forse all’improvviso il futuro gli è sembrato troppo difficile. Ha raggiunto una finestra del quinto piano, ha strappato la zanzariera ed è volato giù. Un salto di quindici metri che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Originario della Puglia, Tommaso De Vita era cresciuto a Pescara, dove aveva frequentato il liceo classico prima di iscriversi a Medicina dalla D’Annunzio. Era specializzando in ginecologia e tutti lo ricordano come un ragazzo davvero eccezionale. Non ha lasciato biglietti.





SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.