MALORE IN AUTO COL FIGLIO, DEFIBRILLATO IN STRADA 70ENNE



Attimi di paura in via Pannella dove un uomo, di circa 70 anni, mntre si trovava in auto col figlio ha avuto un improvviso malore, dovuto probabilmene ad un attacco di cuore. Subito soccorso dallo stesso fliglio e dai passanti, l'uomo è stato poi defibrillato dagli operatori del 118, intervenuti con un'auto medica. In un secondo momento, è arrivata anche l'ambulanza per il trasferimento al Mazzini in codiice rosso. Sul posto anche i Carabinieri