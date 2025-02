VIDEO / POLEMICHE SU SANT’OMERO (POI SMONTATE) E NUOVO MAZZINI IN UN VIVACE COMITATO RISTRETTO SINDACI ASL

Situazione di Sant’Omero e Nuovo Mazzini, sono stati questi i temi caldi del comitato ristretto dei sindaci della Asl, presieduto da Cristina Di Pietro, alla presenza del direttore generale Di Giosia e dei direttori sanitario e amministrativo, Brucchi e Santarelli. Oltre ai sindaci titolari, ovvero D’Alberto per Teramo, Costantini per Giulianova e Luzii per Sant’Omero, presenti tre nuovi sindaci “uditori”, ovvero Nugnes per Roseto, Tarquini per Torricella e Cacciatore per Arsitq. Gli accenni di polemica del sindaco di Sant’Omero, sul declassamento dell’ospedale Val Vibrata, sostenuti dal sindaco di Teramo, sono stati smorzati dagli altri sindaci, che hanno ricordato come questa riorganizzazione risalga ad un paio di anni fa, quando il presidente del comitato era proprio D’Alberto. Sul Mazzini, invece, è stato presentato al Comitato lo studio di fattibilità, sulla base del quale lo stesso sindaco di Teramo è tornato a sottolineare la mancanza dei fondi necessari.

ASCOLTA LE INTERVISTE