TURISMO : ALBA PUNTA SUL DIGITALE LANCIANDO IL CITY BRAND E UN’APP

La Promozione Turistica Digitale: Un Nuovo Capitolo per la Città amata dalle Famiglie italiane.

Alba Adriatica, una delle principali mete turistiche per le famiglie italiane, sta affrontando un processo di innovazione digitale grazie a interventi strategici che pongono la città come destinazione ideale per vacanze e relax. Questo progetto nasce dall’analisi dei dati provenienti dagli studi di settore, che hanno posizionato la città tra le prime tre destinazioni italiane per famiglie (terzo posto dopo Rimini e Cattolica secondo lo studio Panorama Turistico Mare 2024 condotto da Jfc).

L’Assessorato al Turismo, ha creato il City Brand di Alba Adriatica, un emblema che rappresenta un nuovo inizio per la comunicazione della città. Non si tratta solo di un logo, ma di un investimento nell’identità cittadina che verrà utilizzato come filo conduttore per tutte le iniziative grafiche, comunicative e infrastrutturali future, come pensiline, manifesti, locandine, calendari, arredi, strutture, etc....

Il cuore di questo cambiamento è il nuovo portale turistico GoAlbaAdriatica, che offre una navigazione semplice e intuitiva. Il sito racconta il territorio, promuove i servizi locali e fornisce tutte le informazioni per visitare la città. Parallelamente, continua la gestione dei profili social della città che raccontano Alba Adriatica con video, scatti e aggiornamenti.

In questo mese, annuncia l’Assessore Paolo Tribuiani, dopo una serie di confronti con le Associazioni turistiche locali, partirà una campagna di advertising sulle piattaforme Google e Meta mirata a raggiungere turisti nelle principali regioni italiane e in alcune zone del Nord Europa, con particolare attenzione alle aree francofone. L’obiettivo è di fidelizzare e recuperare quella fascia di turisti che storicamente ha scelto la costa abruzzese e far scoprire loro una città che, oltre ad essere una meta sostenibile, ha intrapreso un percorso di transizione urbanistica a favore della mobilità sostenibile, confermando la sua vocazione per le famigliee per i più piccoli.

Un ulteriore passo verso la valorizzazione della brand identitycittadina è rappresentato dalla realizzazione di uno spot video dal titolo “Alba Adriatica… la tua prossima destinazione”, che accompagnerà le future campagne digitali e non solo. Lo spotracconta emozioni e ricordi, e porta la voce di una madre che frequenta Alba Adriatica sin da ragazza, mostrando così un legame affettivo profondo e generazionale con la città. Una situazione molto diffusa ad Alba, il modo per raccontare radici ed emozioni che legano turisti e Città da decenni.

L’Assessore Tribuiani annuncia inoltre che sta per esserecompletato lo sviluppo della nuova app, GoAlbaAdriatica, che fungerà da punto di connessione tra il portale, i social media e i turisti. L’app sarà uno strumento funzionale e agile, pensato per guidare i visitatori nella scoperta del territorio in modo semplice e si evolverà nel tempo, offrendo nuove esperienze e servizi.

Alba Adriatica sta costruendo una strategia digitale innovativa, che la pone al passo con i principali competitor della Riviera Adriatica.

La promozione turistica digitale di Alba Adriatica si configura come un vero e proprio laboratorio in evoluzione, dove innovazione, sostenibilità e identità locale si contaminano per offrire un’esperienza unica ai turisti e contribuire al futuro della città come destinazione turistica d’eccellenza.