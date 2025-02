VIDEO / RIUNIONE COMUNE - COMMERCIANTI: PROPOSTE STRISCE BLU OVUNQUE, MA A PREZZO PIÙ BASSO, BUS NAVETTA, ANAGRAFE IN CENTRO, UNA “RINASCENTE” IN VIA CARDUCCI. IL COMUNE CERCA UN MANAGER PER RIACCENDERE LE VETRINE DEL CENTRO

Ennesima riunione tra Comune e commercianti, per cercare soluzioni possibili alla crisi che sta colpendo il settore, specie per quel che riguarda il centro storico. Nella riunione vietata alla stampa (ovvero a certastampa, unica testata presente), alla presenza del Sindaco e dell’assessore al commercio Filipponi, i commercianti hanno rinnovato le loro preoccupazioni e manifestato le loro difficoltà. A partire dai parcheggi, per mitigare l’effetto dei quali, hanno provocatoriamente proposto di mettere a pagamento i parcheggi di San Nicolò, via Pannella e tutta la zona della stazione (compresa grande distribuzione) così da poter rivedere le tariffe del centro storico, portandole a 50 centesimi all’ora per tre ore massimo. Di questa ipotesi l’assessore Filipponi ha preso l’impegno di parlare col gestore dei parcheggi, ma i commercianti vogliono risposte entro un mese, visto che a 15 giorni dall'altra riunione, non è successo nulla. Gli stessi commercianti hanno chiesto di rivedere i costi dei parcheggio San Francesco, per consentire a loro e ai loro dipendenti di parcheggiare a 10 euro al mese. Di questo l’assessore parlerà con la Costruttori Teramani, così come del bus navetta, per valutare la possibilità di renderlo in servizio permanente. I commercianti hanno anche chiesto di rivedere il trasporto urbano, per far passare un bus in centro; hanno proposto di riportare l'anagrafe in centro (magari in via Cesare Battisti nei 400mq di fronte all'archivio di Stato) e anche ipotizzato di creare nei 1500mq oggi vuoti in via Carducci, un punto vendita dedicato ai corner delle grandi griffe (come negli eleganti grandi magazzini delle grandi città, come una piccola Rinascente, per intenderci ). Tra le altre ipotesi, la possibilità di mettere a senso unico circonvallazione Spalato, recuperando fino a 150 posti auto. Il Comune ha annunciato l’intenzione di individuare un manager del commercio, che sia in grado di progettare una strategia per il rilancio del centro.

