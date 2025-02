ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2025/2026: I LICEI ANCORA IN TESTA, CRESCE L'INTERESSE PER IL MODELLO 4+2

Anche per il prossimo anno scolastico 2025/2026 i Licei si confermano la scelta predominante tra gli studenti abruzzesi, raccogliendo il 62,84% delle preferenze e consolidando così il dato dello scorso anno. Si registra inoltre un significativo interesse per il nuovo modello quadriennale 4+2, con l’attivazione di circa 15 corsi su tutto il territorio regionale e un totale di oltre 200 iscritti.

I dati delle iscrizioni, chiuse ufficialmente il 10 febbraio, evidenziano tuttavia una tendenza negativa legata alla diminuzione delle iscrizioni. In particolare, il calo nelle sole classi iniziali dei diversi ordini di scuola si attesta su un totale di circa 720 studenti in meno rispetto all'anno precedente, così ripartiti: -250 nella scuola primaria, -73 nella secondaria di primo grado e -398 nella secondaria di secondo grado. Il dato non include la scuola dell’Infanzia.

In linea con il trend nazionale, gli Istituti Tecnici si confermano la seconda scelta con il 28,69% delle preferenze, mentre gli Istituti Professionali mantengono una quota stabile, attestandosi all’8,48%.

Nel dettaglio, tra i Licei, l’indirizzo Scientifico tradizionale si conferma il più scelto con il 17,24% delle iscrizioni, seguito dall’indirizzo di Scienze Umane con il 7,88%.

A livello territoriale, la provincia di Pescara registra il tasso di liceizzazione più elevato, pari al 64,9%. La provincia di Chieti si distingue invece per la maggiore percentuale di iscritti agli Istituti Tecnici, con un dato pari al 32%. Per quanto riguarda gli Istituti Professionali, la concentrazione più alta di iscrizioni si rileva nella provincia di Teramo, che raggiunge l’11%.

I dati confermano dunque una sostanziale stabilità nelle scelte formative degli studenti abruzzesi, con una crescita dell’interesse verso i percorsi quadriennali che segnano una tendenza innovativa nel panorama scolastico regionale.