TRAFORO, ALTRE SETTE NOTTI DI CHIUSURA

Il traforo del Gran Sasso resta chiuso per altre sette notti a partire da oggi. La società concessionaria dell'A24, Strada dei Parchi, infatti ha comunicato che, «per esigenze di manutenzione di una condotta d'aria dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, è stata disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Colledara/San Gabriele - Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione L'Aquila/Roma, dalle ore 22 dei giorni 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio alle ore 6 dei giorni successivi».Nei giorni e negli orari sopra indicati, i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma dovranno quindi obbligatoriamente uscire dall'A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele. Strada dei Parchi inoltre avverte gli utenti che la prosecuzione del percorso tramite la Strada Statale 80 è interessata dalla presenza di diversi cantieri con possibili disagi. Per i mezzi diretti a L'Aquila/Roma, provenienti da Teramo/Giulianova/A14, si consiglia quindi di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell'autostrada A14 da percorrere in direzione Bari fino ad immettersi in autostrada A25 in direzione Roma; per le percorrenze dirette a L'Aquila si consiglia invece di uscire dall'autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli e percorrere la Strada Statale 153 (Piana di Navelli) in direzione L'Aquila.La concessionaria Strada dei Parchi comunica peraltro che, per verifiche tecniche da effettuare allo svincolo di Teramo Est, dalle ore 22 di domani fino alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura anche della rampa di entrata in autostrada A24, con direzione L'Aquila/A25/Roma, per chi proviene da Teramo e da Giulianova (rampa E); negli orari sopra indicati, tanto per il traffico proveniente dalla città di Teramo quanto da Giulianova, sarà possibile accedere all'autostrada A24 in direzione L'Aquila-Roma dallo svincolo di Teramo ovest.