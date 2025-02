“VENITE, MAMMA CI PICCHIA COL BASTONE”: BIMBO DI 12 ANNI CHIAMA LA POLIZIA E SI SCOPRE L’INFERNO

Un inferno. Un vero e proprio inferno quotidiano, quello ne quale erano costretti a vivere tre fratellini teramani di 5, 9 e 12 anni, vittime della quotidiana violenz della madre e dei nonni materni, che vivono nell’appartamento confinante. Una violenza fatta di continue bastonate, visto che la donna, nei momenti di furia, scatena tutta la sua rabbia sui bambini a colpi di manico di scopa. E altrettanto fanno i nonni, quando intervengono, con altre punizioni corporali a colpi di manico di legno. Una situazione di terrore, che sarebbe continuata a lungo, se il più grande dei tre fratellini non avesse trovato il coraggio di chiamare il 112: “Aiutateci, mamma e nonni ci picchiano”. Quando la volante è arrivata sul posto, i bimbi di 9 e 12 anni erano dai nonni, perché il più piccolo era stato portato in ospedale, a causa di una bastonata in testa. Adesso, la donna e i nonni sono indagati per violenza su minori in famiglia, mentre il padre, che conferma l’indole violenta della moglie, ma riferisce che mai in sua presenza ha usato il bastone, si è affidato ad un proprio legale, in quanto parte lesa. I tre bambini sono stati precauzionalmente affidati dal Tribunale ad altri familiari,