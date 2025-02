I LAVORI DENTRO LA GALLERIA PIANCARANI PROSEGUONO FINO AAL 12 MARZO

I lavori all'interno della galleria di Piancarani proseguono fino al 12 marzo. Quindi la galleria rimane chiusa dalle ore 22 alle ore 6 fino al 12 marzo. Per un errore di comunicazione di cui LA PROVINCIA si scusa, la fine dei lavori era stata indicata nel 12 febbraio.



Ordinanza n. 10 del 30-01-2025

Per quanto descritto in premessa la chiusura al traffico della Strada Provinciale n. 3 denominata

“S.Nicolo – Garrufo” tra la km.ca 3+700 (rotatoria Pagannoni) e la km.ca 7+700 (rotatoria S.Anna) nel

Comune di Campli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nei giorni feriali dal 03/02/2025 al 12/03/205