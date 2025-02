CICLOVIA/ TERAMO VIVI CITTA' SCRIVE A FILIPPONI E ALLA DI PADOVA: «SUBITO LE INFO SUI CORDOLI MODIFICATI E L'INCANALAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE»

TERAMO VIVI CITTA' SCRIVE ad Antonio Filipponi assessore della città di Teramo e Al vice sindaco della città di Teramo

Oggetto: richiesta informazioni su cordoli modificati su via de Gasperi per incalanamento acque piovane- obbligo sostituzione cordoli modificati e danneggiati

Sig. assessore Antonio Filipponi, purtroppo, in merito alla realizzazione della pista ciclabile devo constatare che questa amministrazione “naviga a vista”.

Si reputa inaccettabile la gravità del non rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada durante l’esecuzione dei lavori e al cui rispetto si è provveduto giorno per giorno solo in base agli esposti che pervenivano alle varie autorità preposte indice di mancato rispetto per i cittadini che in una arteria principale sono costretti ad addentrarsi in un’area cantiere non a norma , senza considerare, a tal punto , il corretto uso di danaro pubblico.

Lei signor Filipponi, in ossequio alla carica rivestita per la ciclovia, cui l’amministrazione sta spendendo i soldi dei contribuenti ha l’obbligo di agire con il buonsenso del “padre di famiglia”, oltre a vigilare sull’impresa esecutrice dei lavori.

Per dirlo con franchezza, L’amministrazione di cui lei fa parte non si può permettere di fare il bello e cattivo tempo con i soldi pubblici.

E’ gravissimo in esecuzione di un’opera pubblica prendere atto, da cittadino, che dei cordoli in cemento sono stati grossolanamente bucati, per non dire danneggiati, perché qualcuno, non controllato da nessuno durante la posa dei cordoli, si è dimenticato di inserire gli appositi cordoli deputati al defluire delle acque piovane, così come apposti su via Po.

Egregio Filipponi che lei non sappia che esistono dei cordoli “con bocca di lupo” potrei anche comprenderlo, ma che non lo sappia il progettista o chi per lui è stucchevole, soprattutto dopo averle utilizzate su via Po…questo è indice di negligenza assoluta.

Assessore Filipponi, con una spesa di oltre 3milioni di euro per la ciclabile, i cittadini hanno tutto il sacrosanto diritto di pretendere un lavoro fatto a regola d’arte. Sul defluire delle acque piovane sulla carreggiata in via De Gasperi a questo punto ci si chiede se è stato fatto uno studio tecnico per valutare il defluire delle acque evitando allagamenti di carreggiata durante i nubifragi…dalla rudimentale soluzione adottata di bucare i cordoli, forse perché non previsti in quel tratto per il defluire delle acque, parrebbe di no…sarei felice di essere smentito , carte alla mano.

Ciò detto assessore Filipponi la invito a far SOSTITUIRE SUBITO i cordoli “danneggiati”, che a questo punto non presentano più caratteristiche di resistenza( non essendo previsto il traforamento degli stessi) con gli appositi manufatti, all’uopo progettati, proprio per ottenere la via di scolo per l’acqua piovana.

Egregio assessore Antonio Filipponi, auspico a breve di veder sostituiti i cordoli, avendone come cittadino tutto il diritto di esigere la corretta esecuzione delle opere così come cittadino ho tutto il diritto di portare all’attenzione delle preposte autorità eventuali vizi nell’opera realizzata . .

Mi riservo il diritto di chiedere accesso agli atti relativi all’affidamento dei lavori di appalto per eventuali ragioni di giustizia.