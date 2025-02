RIMOSSO (FINALMENTE) IL RITRATTO DI SPECA, PRESTO VIA ANCHE LA TARGA DALLA Ca.Fè

Rimosso il ritratto di Massimo Speca dalla sala consiliare. Dopo due lettere della madre, a distanza di novanta giorni, il quadro che raffigurava il consigliere comunale prematuramente scomparso, è stato rimosso. Questa mattina, dopo aver ricevuto la seconda lettera (pubblicata qui su Certastampa) il presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha personalmente seguito lo spostamento del ritratto. Per la targa sul muro della CaFè, invece, che la madre dello scomparso consigliere chiedeva che venisse eliminata, non essendo quello spazio in linea con la visione del figlio, lo stesso Alberto Melarangelo ha informato l’ufficio tecnico, perché provveda di conseguenza.