MUORE MENTRE LAVORA DENTRO AL CANTIERE EDILE

Potrebbe essere stato un malore improvviso ad aver stroncato, un operaio albanese di 52 anni che si trovava al lavoro in un cantiere edile a Martinsicuro dov'era regolarmente assunto. L'uomo si è accasciato, come hanno riferito i colleghi e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Sul suo corpo non sono presenti segni che possano ricondurre ad incidenti sul lavoro, ma la procura ha disposto l'autopsia per escludere ogni dubbio. I familiari hanno detto che l'operaio già qualche giorno fa aveva avvertito qualche piccolo malessere mentre si trovava a casa a cui, però, non aveva dato peso.