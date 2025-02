ATTENZIONE / VIA PONTE SAN GIOVANNI È TORNATA “IN SALITA”, MA MOLTI NON SE NE SONO ACCORTI

Attenzione: i lavori a Campo Fiera sono finiti, non c’è più necessità di scendere da via Ponte San Giovanni, che è tornata al vecchio senso “in salita”. Purtroppo, ci segnala una gentilissima lettrice, in molti credono ancora che si debba seguire la viabilità di cantiere, tanto che la palestra Interamnia, per evitare frontali, ha dovuto delegare una persona al controllo del traffico, proprio per distogliere chi vuole avventurarsi “in discesa”.