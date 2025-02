IL LETTORE A DUE RUOTE CI RISCRIVE (E RISPONDE ALLA FIAB) / “O IL COMUNE NON SA QUELLO CHE FA, O LA FIAB SBAGLIA”

Il coordinamento FIAB Abruzzo-Molise, che fa capo a FIAB nazionale, il cui presidente è, casualmente, anche progettista del percorso ciclabile che interessa via Po, commenta la mia lettera affermando che sbaglio nel considerare la pista ciclopedonale. Non sappiamo quali informazioni abbia il Coordinamento FIAB, ma l'opuscolo pubblicato dal Comune di Teramo parla proprio di ciclopedonale, cioè di percorso misto pedoni/ciclisti. Delle due l'una: o il Comune non sa quello che fa o la Fiab si sbaglia. Tra l'altro, sempre il Coordinamento afferma, non sappiamo in base a quali informazioni tecniche, che la ciclabile del lungofiume non sarebbe adatta a spostamenti quotidiani, presentando tratti in pendenza e tracciato troppo sinuoso (!?), come se avessero contezza di un progetto in essere, dimostrando un patrimonio di competenze tecniche quai pari ad un progettista di ciclabili. A proposito, come mai interviene il coordinamento regionale e non l'associazione FIAB Teramo?

IL LETTORE A DUE RUOTE