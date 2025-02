SCOPRE SUL CELLULARE DELLA MOGLIE LE PROVE DEL TRADIMENTO, MA A PROCESSO…CI FINISCE LUI

Si appropria del cellulare della moglie, perché sospetta una relazione clandestina, e scopre che la donna aveva davvero un’altra storia di amorosa passione… ma con un’altra donna. Protagonista della vicenda una coppia di Chieti. Sconvolto, ma desideroso di vendetta, decide di procurarsi le prove del tradimento, per portare la moglie alla separazione per colpa. Così, con una serie di stratagemmi, tra i quali anche quello di rubare il cellulare della moglie, si appropria di 32 screenshot compromettenti, tra messaggi e foto anche molto intime. Con quelle che considera “prove schiaccianti”, avvia la causa di separazione, ma sotto processo …ci finisce lui. Perché mentre si separano, l’ormai ex moglie lo denuncia proprio per il furto di quei 32 screenshot. L’uomo è stato rinviato a giudizio e sarà processato.